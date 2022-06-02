Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального: скільки тепер коштує ними заправитися

Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального: скільки тепер коштує ними заправитися

В Україні мережі АЗС скорегували ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС стало останнім часом вже звичним явищем. Звідти, й підвищення вартості.

Про те, які наразі ціни в Україні на пальне, повідомляє Auto.RIA.

Варто зазначити, що у таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

Бензин категорії А-95 та дизельне пальне є практично на всіх заправках України. Мінімальна ціна бензину А-95 на заправці UPG – 48,90 грн/л . На 1 гривню та 10 копійок дорожче його продають у компаніях "Авіас" та "Укрнафта" - по 50 грн/л. За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках "Манго" та "Укр-Петроль" - по 51,99 та 51,50 грн/л відповідно.

Дизельне пальне за мінімальною ціною продають на заправці "БРСМ-Нафта" – по 54,99 грн/л . На одну копійку дорожче його можна купити на заправках "Авіас" та "Укрнафта" - по 55 грн/л. Найдорожче дизпаливо продають "Манго" та "Укр-Петроль" - по 57,99 та 57,50 грн/л відповідно.

Автогаз є лише на трьох заправках – "ОККО", "Авіас" та "Автотранс" – його ціна від 39,93 до 41 грн/л .

Бензин преміум-класу А-95+ продають на заправках "UPG" та "ОККО" за ціною 49 та 52 грн/л відповідно. Також чотири з представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 - його ціна коливається від 49 до 50 грн/л .

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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