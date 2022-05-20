Українські бійці отримали автомобілі задля виконання бойових завдань: що це за машини

Автопарк військових поповнився 14 новенькими екземплярами.

Українські бійці територіальної оборони Дніпра отримали у своє розпорядження автомобілі задля виконання бойових завдань.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що військові обзавелися десятьма пікапами та чотирма мікроавтобусами. Авто місткі та витривалі. Вони беззаперечно стануть у нагоді під час виконання бойових завдань.

Щодо пікапів, то це універсальні авто. Мають високу прохідність та легко долають бездоріжжя. На кожен можна загрузити до 750 кг вантажу. А ще – встановити військове обладнання й виконувати бойові завдання.

Фото: adm.dp.gov.ua

Фото: adm.dp.gov.ua

Мікроавтобуси, своєю чергою, налічуються трьома вантажними та одним пасажирським – на 18 місць. Авто стануть у нагоді для підвезення бійців та вантажів до місць дислокації.

"Такі машини нам дуже потрібні. На них можна проїхати у будь-яку погоду полями, лісами. Навіть багнюкою після дощу. Там, де немає асфальту і де звичайна машина просто сяде.

На автобусах доставлятимемо поранених з поля бою до лікарні. А пікап можна буквально перетворити на бойову машину. І кулемет поставити, і боєкомплекти перевозити. Ми потроху, але просуваємося вперед. І ось ця допомога – вона безцінна", - сказав один із військових.