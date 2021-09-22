Українські мережі АЗС скорегували ціни автогазу: за скільки наразі ним можна заправитися

Українські мережі АЗС скорегували ціни автогазу: за скільки наразі ним можна заправитися

Блакитне пальне продовжує бити рекорди.

Низка українських АЗС у середу, 22 вересня , змінили вартість на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна блакитного пального підвищилася на 6 коп./л, до 17,69 грн/л.

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Зокрема, на станціях WOG і SOCAR продукт подорожчав на 24 коп./л і 50 коп./л відповідно, до 18,48 грн/л.

На АЗС "Паралелі" і "Автотранс" вартість автогазу виросла в середньому на 41 коп./л і 30 коп./л, до 18,49 грн/л і 17,98 грн/л відповідно. Автогаз на станціях UPG подорожчав на 20 коп./л, до 17,55 грн/л.

ЗВГ на станціях Chipo і "БРСМ-Нафта" подорожчав в середньому на 10 і 9 коп./л, до 17,52 до грн/л і 17,69 грн/л Такі мережі як "Авантаж 7", "Катрал", "Овіс", Motto і інші підняли ціни на 5-10 коп./л.

enkorr.ua

Зазначається, що на тлі зростання світових цін і локального дефіциту СВГ з початку липня до середини серпня скраплений газ в Україні істотно здорожчав. Так, від 1 липня до 20 вересня середня вартість у гурті зросла на 2,8 грн/л, у роздробі – на 1,99 грн/л. З урахуванням сьогоднішнього здорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30-40 копійок, вважають трейдери.

Раніше розповідалося про те, що українським АЗС встановили нову граничну ціну пального.

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