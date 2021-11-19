Українські мережі АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Українські мережі АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Його вартість наближається до 19 грн/літр.

Українські АЗС протягом тижня, від 12 до 19 листопада , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна блакитного пального додала в ціні 16 коп./л і тепер він оцінюється в 18,90 грн/л.

Так, на АЗС OKKО та WOG вартість автогазу зросла в середньому на 36 і 30 коп./л, до 19,65 грн/л та 19,58 грн/л. Автогаз на станціях "Паралель" подорожчав на 34 коп./л, до 19,59 грн/л. ЗВГ на станціях операторів KLO та "Авантаж 7" подорожчав у середньому на 26 та 20 коп./л, до 19,39 та 18,25 грн/л відповідно.

Такі мережі як SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, "БРСМ-Нафта" та інші підняли ціни на 10-30 коп./літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

Раніше розповідалося про те, що в Україні може суттєво здорожчати автогаз.