Українські мережі АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Українські мережі АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Їхня вартість продовжує зростати.

Низка українських АЗС у четвер, 6 січня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня вартість цих видів пального зросла від 0,2 до 1 грн/літр.

Зокрема, на станціях KLO бензин подорожчав на 30 коп./л, ДП – на 40 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,29 грн/л, А-92 — до 30,99 грн/л, на ДП — до 29,99 грн/л.

У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на всі види пального: А-95 подорожчав до 29,45 грн/л, А-92 – до 28,45 грн/л, ДП – до 27,85 грн/л /л

Такі мережі як Prime, БРСМ-Нафта, BVS, Chipo, Овіс, Укргазвидобування, Motto та інші підвищили ціни в межах 0,2-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,82 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1 грн./літр - для бензину та на 66 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,82 грн/л.

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