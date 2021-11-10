Українські мережі АЗС скорегували вартість автогазу: скільки тепер коштує ним заправитися

Тенденція подорожчання продовжується.

Низка українських АЗС у середу, 10 листопада , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 8 копійок – до 18,73 грн/л. Зокрема, на АЗС KLO й Shell вартість автогазу зросла в середньому на 28 і 22 коп./л, до 19,13 грн/л і 18,88 грн/л відповідно.

Продукт на станціях "Укрнафти" додав 22 коп./л і становив 18,18 грн/л. Водночас на інших станціях, що також входять до консолідованої мережі групи "Приват" — "Авіас", ANP та інші, — ціна автогазу зросла на 50 коп./л до 18,17 грн/л.

Автогаз на станціях "Автотранс" здорожчав на 15 коп./л, до 18,98 грн/л. Мережа "Авантаж" підвищила ціну на ресурс на 13 коп./л, до 18,02 грн/л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Овіс", AMIC, «Кворум», Chipo, Motto та інші підняли ціни на 5-20 коп./л.

Цікаво, що мережі ОККО й WOG, які у понеділок, 8 вересня, підняли ціну на 50 коп./л, сьогодні знизили її на 20 коп./л, до 19,28-19,29 грн/л.

enkorr.ua

Раніше водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.

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