Українські мережі АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало дорожче.
Низка українських АЗС протягом тижня, від 18 до 25 червня, змінили ціни на бензин та дизельне пальне.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Зазначається, що середня вартість в країні бензину А-92 зросла на 24 коп./л і склала 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 37 коп./л - до 29,68 грн/л, а дизельне пальне додало 44 коп./л (28,17 грн/л).
Зокрема, консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. Так, на станціях ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л і ДП - до 28,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 28,00 грн/л, на "п'ятірку" і дизпальне - до 29,00 і 28,00 грн/л.
На WOG і ОККО дизельне пальне подорожчало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустив ціну бензину А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, водночас піднявши ціну на ДП до 29,19 грн/л (+10 коп./л).
У мережі UPG "двійка" подорожчала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, "п'ятірка" - на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДП - на 20 коп./л, до 26,70 грн/л. Також відкоригували свої ціни в основному на дизельне пальне в бік збільшення AMIC, KLO, Автотранс, "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп" і BVS.
Раніше розповідалося про те, що українським АЗС встановили нову граничну вартість пального.