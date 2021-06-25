Українські мережі АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало дорожче.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 18 до 25 червня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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Зазначається, що середня вартість в країні бензину А-92 зросла на 24 коп./л і склала 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 37 коп./л - до 29,68 грн/л, а дизельне пальне додало 44 коп./л (28,17 грн/л).

Зокрема, консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. Так, на станціях ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л і ДП - до 28,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 28,00 грн/л, на "п'ятірку" і дизпальне - до 29,00 і 28,00 грн/л.

На WOG і ОККО дизельне пальне подорожчало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустив ціну бензину А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, водночас піднявши ціну на ДП до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

У мережі UPG "двійка" подорожчала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, "п'ятірка" - на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДП - на 20 коп./л, до 26,70 грн/л. Також відкоригували свої ціни в основному на дизельне пальне в бік збільшення AMIC, KLO, Автотранс, "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп" і BVS.

enkorr.ua

Раніше розповідалося про те, що українським АЗС встановили нову граничну вартість пального.

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