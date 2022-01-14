Українські мережі АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Їхня ціна продовжила зростати.

Низка українських АЗС у п'ятницю, 14 січня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що в середньому мережі підвищили їхні ціни - від 0,2 до 1,3 грн/літр.

Так, на станціях мережі Shell бензин подорожчав на 72-91 коп./л: бензин А-92 – до 32,21 грн/л, бензин А-95 – до 32,88 грн/л. Ціна ДП зросла на 1,11 грн/л, до 31,93 грн./л. Бензин у мережі SOCAR подорожчав на 0,95-1 грн/л.

На UPG бензин подорожчав на 1 грн/л, ДП - на 1,3 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,30 грн/л, А-92 — до 31,90 грн/л, на ДП — до 29,90 грн/л. У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на бензин: А-95 подорожчав до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Мережі AMIC, "Паралель", "Автотранс", "Автопорт", Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,3 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

Раніше розповідалося про те. що Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне.