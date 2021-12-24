Українські мережі АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Українські мережі АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Блакитне пальне вперше за довгий час здешевшало.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 17 до 24 грудня , скорегували вартість автогазу.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зазначимо, що вперше за тривалий час заправитися блакитним пальним стало дешевше. Так, протягом останніх семи днів його ціна впала від 10 до 25 коп./літр.

Отже, на мережах АЗС KLO та "Авантаж 7" вартість автогазу знизилася на 9 і 10 коп./л, до 19,49 грн/л та 18,42 грн/л, відповідно. Автогаз на станціях Mango подешевшав на 23 коп./л - до 18,75 грн/л.

Такі мережі як Олас, Motto, SUNOIL, Luxwen, Marshal та інші знизили ціни ціни на 10-20 коп./літр.

enkorr.ua

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