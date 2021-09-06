Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Оператори миттєво відреагували на встановлення нової граничної вартості.

Низка українських АЗС за минулі вихідні, від 4 до 6 вересня , скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельне пальне - на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 5-11 коп./л, а ДП - на 7 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензину на 41-50 коп./л.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Паралель", UPG, "Рур груп", "Автопорт" та Motto підняли ціни на паливо в межах 5-60 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л.

Раніше розповідалося про те, що вперше за сто років у всьому світі припинили використовувати один із видів бензину.

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