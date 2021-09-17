Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

І знову в бік подорожчання.

Низка українських АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 5 коп./л і склала 29,29 грн/л, бензин А-95 здорожчав також на 5 коп./л – до 30,17 грн/л, а дизельне пальне – на 4 коп./л, до 28,42 грн/л.

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Зокрема, на BVS бензин марки А-92 здорожчав на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 – на 60 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельне пальне – на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. У мережі Chipo ціни на всі види пального зросли в середньому на 34-50 коп./л.

Mango підвищила вартість бензину і дизельного пального на 30 коп./л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор" та Motto підняли ціни на пальне в межах 10-55 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,61 гривні за літр, для дизельного пального - 22,32 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 67 коп./літр та 63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,61 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,32 грн/л.

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