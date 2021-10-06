Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Тенденція подорожчання триває.

Низка українських АЗС у середу, 6 жовтня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на BVS бензин марки А-92 здорожчав на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 – на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельне пальне – на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. У мережі AMIC ціни на всі види пального зросли в середньому на 8-9 коп./л.

SOCAR підвищила вартість дизельного пального на 1 грн/л, до 33,98 грн/л. Такі мережі як "Овіс", Prime, "Аавтопорт", "Кворум", Motto та інші підняли ціни на пальне в межах 0,1-1,8 грн/л.

enkorr.ua

За даними "А-95", середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1 коп./л і склала 29,24 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 5 коп./л – до 30,08 грн/л, дизельне пальне – також на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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