Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися стає все дорожче.

Низка українських АЗС у п'ятницю, 22 жовтня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях UPG усі види палива здорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 32,10 грн/л, на А-92 – до 31,40 грн/л, на ДП – до 29,40 грн/л.

У мережі KLO ціни на бензини зросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 здорожчав до 32,19 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. Водночас ДП здорожчало на 20 коп./л, до 30,79 грн/л. Такі мережі як SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Овіс, Chipo та інші підвищили ціни в межах 15-80 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,57 гривень за літр, для дизельного пального - 24,35 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 1,07 грн/літр та 1,12 грн/літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,57 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,35 грн/л.

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