Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися стає все дешевше.

Низка українських АЗС протягом вихідніх, від 3 до 6 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-95 за вихідні (3-6 грудня) знизилася на 52 коп./л і становить 30,35 грн/л, бензин А-92 подешевшав на 51 коп./л — до 29,58 грн/л л, а дизельне пальне скинуло 49 коп./л (до 29,61 грн/л).

Зокрема, полтавська мережа BVS знизила ціну на дизельне пальне на 50 коп./л - до 29,89 грн/л. "П'ятірка" та "двійка" на станціях цієї мережі подешевшали на 1,49 грн/л, до 30,49 та 29,89 грн/л відповідно.

"Авантаж 7" знизив вартість усіх видів пального на 1 грн/л. "Автопорт" на 1,3-1,4 грн/л опустив ціни бензину і на 0,6 грн/л - дизельного пального. У мережі Prime на 30 коп./л подешевшав бензин: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л.

У таких мережах як "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango та Motto паливо подешевшало в межах 0,3-1,4 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривні за літр, для дизельного пального - 23,27 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.

Раніше експерт розповів, чого очікувати від цін на дизельне пальне найближчим часом.