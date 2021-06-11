Українські мережі АЗС змінили вартість автогазу: за скільки ним наразі можна заправитися

Ціна блакитного пального впала.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 4 до 11 червня , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що заправитися блакитним пальним стало дешевше, адже його ціна впала від 10 до 30 коп./літр.

Так, автогаз в мережі AMIC подешевшав на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в мережі KLO - на 20 коп./л, до 16,19 грн/л.

"Авантаж 7" за тиждень знизила ціни в середньому на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. Водночас в Києві цінник встановлений на рівні 14,65 грн/літр, що є мінімальної роздрібною ціною на столичному ринку.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", Shell, Motto, "Кворум", Mango, і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп./л. Середня вартість ЗВГ по Україні 4 червня склала 15,66 грн/л (-3 коп./л за тиждень).

enkorr.ua

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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