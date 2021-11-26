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Українські мережі АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

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Українські мережі АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Він стає дуже невигідним.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 19 до 26 листопада, скорегували ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС підвищилася на 16 коп./л до 19,06 грн/л.

Зокрема, на АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 коп./л - до 19,68 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 30 коп./л - до 19,98 грн/л. Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 34 та 20 коп./л, до 19,31 до грн/л та 19,25 грн/л відповідно. KLO та "Авантаж 7" підняли ціни на 20 коп./л та 30 коп./л, до 19,59 грн/л та 18,55 грн/л.

Такі мережі як "Паралель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-40 коп./літр.

© enkorr.ua
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Раніше водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.

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