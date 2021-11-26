Українські мережі АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Українські мережі АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Він стає дуже невигідним.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 19 до 26 листопада , скорегували ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС підвищилася на 16 коп./л до 19,06 грн/л.

Зокрема, на АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 коп./л - до 19,68 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 30 коп./л - до 19,98 грн/л. Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 34 та 20 коп./л, до 19,31 до грн/л та 19,25 грн/л відповідно. KLO та "Авантаж 7" підняли ціни на 20 коп./л та 30 коп./л, до 19,59 грн/л та 18,55 грн/л.

Такі мережі як "Паралель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-40 коп./літр.

enkorr.ua

Раніше водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.