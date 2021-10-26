Українські мережі АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

І знову в бік подорожчання.

Низка українських АЗС у період від 23 до 25 жовтня скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях BVS усі види палива здорожчали на 60-90 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 32,69 грн/л, на А-92 – до 31,89 грн/л, на ДП – до 31,08 грн/л.

У мережі "Катрал" ціни на всі види палива зросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 здорожчав до 32,57 грн/л, А-92 – до 31,59 грн/л, ДП – до 29,57 грн/л. Такі мережі як KLO, "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Автопорт", Овіс та Prime підвищили ціни в межах 0,2-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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