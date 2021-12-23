Українські мережі АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Реакція на нову ціну від Мінекономіки.

Низка українських АЗС у четвер, 23 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах додало 3 коп./л, до 30,16 грн/л.

На станціях мережі Shell бензин подорожчав на 19-20 коп./л: бензин А-92 – до 30,59 грн/л, бензин А-95 – до 30,97 грн/л. Ціна ДП зросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л. Мережа "Авантаж" знизила ціни на всі види пального на 20 коп./л.

Prime, Motto, KLO та "БРСМ" також відкоригували ціни пального.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,16 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 19 коп./літр - для бензину та на 3 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,16 грн/л.