Українські мережі АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Кожного дня водіям доводиться діставати з кишені все більше грошей, аби заправитися.

Низка українських мереж АЗС у середу, 19 січня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що їхня ціна знову зросла. Цього разу середнє підвищення становить від 0,1 до 1,2 грн/літр.

Так, на станціях мережі AMIC бензини подорожчали на 32-33 коп./л: бензин А-92 – до 31,18 грн/л, бензин А-95 – до 32,12 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,38 грн/л - до 31,57 грн/л. На заправках "Кворум" бензин подорожчав на 1,2 грн/л. Як наслідок, ціна на А-92 збільшилася до 30,65 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л.

Такі мережі UPG, БРСМ-Нафта, Chipo, Олас, Катрал та інші підвищили ціни в межах 10-50 коп./літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

Читайте також:

У лютому ціна в Україні на бензин та дизель становитиме 40 грн/літр - експерт

Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне