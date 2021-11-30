Українські митники конфіскували німецьку "євробляху" за 32,5 тисячі євро

Її власник тепер отримає чималий штраф.

Координаційно-моніторинговою митницею виявлено факт незаконного ввезення на митну територію України автомобіля BMW 2020 року випуску.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Facebook.

Зазначається, що цей транспортний засіб ввезений із Румунії. Певна річ, що власник оцінив його недорого – 27 500 євро. Від цієї суми нараховуються кілька податків під час розмитнення – ввізне мито та ПДВ. Однак митники засумнівались у цій вартості та зробили запит до митних органів Румунії.

"Під час перевірки документів митного оформлення у митників виникли сумніви щодо дійсної вартості автомобілів. З цією метою був направлений запит до митних органів Румунії. За результатами опрацювання відповіді, митним органом встановлено розбіжності щодо відправника, одержувача та неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, згідно відповіді митних органів країни відправлення встановлено, що фактично даний транспортний засіб придбано за значно більшу суму - 32 500 євро.

У підсумку, на підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно громадянина України - перевізника, складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 1,05 млн. грн.

Санкція вказаної статті передбачає накладення штрафу у розмірі ста відсотків вартості товару та його конфіскація.