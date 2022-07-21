Українські прикордонники отримали від ЄС партію позашляховиків

Державна прикордонна служба України відтепер матиме у своєму розпорядженні новенькі позашляховики.
Так, цього разу, аби підтримати українських захисників у війні проти російських окупантів, Місія ЄС з питань верховенства права в Косові (EULEX) передала прикордонникам автомобілі зі свого автопарку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що всього в Україну приїхало 10 позашляховиків та 2 спеціальних фургонів. Машини прибули не порожніми. Вони наповнені продуктами харчування, одягом, медичним приладдям, засобами гігієни та спальними мішками. Їх поставили на баланс Державної прикордонної служби України.
"У відповідь на військову агресію Росії проти України, КМЄС підтримала своїх партнерів, передавши матеріали та обладнання, зокрема: аптечки, засоби індивідуального захисту та транспортні засоби. Передача цих транспортних засобів нашою партнерською місією EULEX в Косово є яскравим прикладом того, як героїчна оборона українського народу надихнула всю європейську спільноту допомагати та підтримувати Україну. КМЄС рада передати ці автомобілі ДПСУ, одному зі своїх ключових партнерів" - зазначив голова КМЄС Антті Хартікайнен.
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