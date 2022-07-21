Українські прикордонники отримали від ЄС партію позашляховиків

Так, цього разу, аби підтримати українських захисників у війні проти російських окупантів, Місія ЄС з питань верховенства права в Косові (EULEX) передала прикордонникам автомобілі зі свого автопарку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що всього в Україну приїхало 10 позашляховиків та 2 спеціальних фургонів. Машини прибули не порожніми. Вони наповнені продуктами харчування, одягом, медичним приладдям, засобами гігієни та спальними мішками. Їх поставили на баланс Державної прикордонної служби України.

Фото: Державна прикордонна служба України

"У відповідь на військову агресію Росії проти України, КМЄС підтримала своїх партнерів, передавши матеріали та обладнання, зокрема: аптечки, засоби індивідуального захисту та транспортні засоби. Передача цих транспортних засобів нашою партнерською місією EULEX в Косово є яскравим прикладом того, як героїчна оборона українського народу надихнула всю європейську спільноту допомагати та підтримувати Україну. КМЄС рада передати ці автомобілі ДПСУ, одному зі своїх ключових партнерів" - зазначив голова КМЄС Антті Хартікайнен.

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