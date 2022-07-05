Українські військові десантно-штурмового батальйону отримають партію нових бронеавтомобілів із Італії

Незабаром до України для військових надійде партія з 11 бронеавтомобілів Shield APC.

Зазначається, що ці транспортні засоби будуть призначені для створюваного зараз десанто-штурмового батальйону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер - Юрій Бірюков.

Так, вартість цієї партії становить 90 млн гривень (приблизно $2,6 млн). Для поставки цієї партії броньовиків потрібно було отримувати експортні ліцензії від уряду Італії. Але всі процедури вже пройдено.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Бронеавтомобілі Shield APC виробництва компанії Mobile Land Systems (ОАЕ-Італія) - це спеціальна версія патрульного броньованого автомобіля з рівнем захисту STANAG Level 1 або 2, в залежності від виконання. На відміну від багатьох аналогів, Shield APC не використовує жодного комерційного шасі (хоча на ньому можна помітити мости IVECO), але як стверджують виробники - шасі Shield APC на 100% розроблено, виготовлено та належить MLS.

Під капотом 6,7-літровий турбодизель Cummins потужністю 360 к.с. та 1 100 Нм моменту. КПП - автомат Allison. Вага броньовика - 10,5 т, а на борт він зможе взяти 10 чоловік, враховуючи водія. Виробник орієнтував Shield APC, як броньовик для поліцейський місій, або як командирську машину. Підійде такий і для сил швидкого реагування.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

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