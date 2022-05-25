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Українські військові задля виконання бойових завдань отримали партію пікапів

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Українські військові задля виконання бойових завдань отримали партію пікапів

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Захисникам України на передову передали 12 автомобілів.

ЗСУ продовжують потребувати у транспорті, а тому їм доправили партію пікапів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної воєнної адміністрації Хмельницької області Сергій Гамалій.

"Передаємо чергові 12 автомобілів на потреби ЗСУ. Дякую нашим аграріям, підприємцям, волонтерам, усім, хто допомагає нашим військовим! Слава ЗСУ! Слава Україні", - написав Гамалій.

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