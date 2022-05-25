Українські військові задля виконання бойових завдань отримали партію пікапів

Захисникам України на передову передали 12 автомобілів.

ЗСУ продовжують потребувати у транспорті, а тому їм доправили партію пікапів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної воєнної адміністрації Хмельницької області Сергій Гамалій.

"Передаємо чергові 12 автомобілів на потреби ЗСУ. Дякую нашим аграріям, підприємцям, волонтерам, усім, хто допомагає нашим військовим! Слава ЗСУ! Слава Україні", - написав Гамалій.

Читайте також:

Українські бійці отримали автомобілі задля виконання бойових завдань: що це за машини

В Україні пропонують дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв на користь ЗСУ та поліції

Peugeot та Fiat зупиняє виробництво своїх авто у Росії