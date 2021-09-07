Також з'явиться можливість отримання послуг через застосунок "Дія".

Українським автомобілістам розширять функціонал "кабінету водія".

Про це розповів очільник МВС Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямків і проєктів відомства, де наголосив на актуальності розвитку цифровізації МВС.

"Уже сьогодні ми можемо сказати про те, що буде розширено функціонал "Кабінету водія", зокрема з’явиться можливість онлайн реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, обміну посвідчення водія в онлайн режимі з можливістю отримати його поштою", - зазначив міністр.

Окрім того, з'явиться можливість отримання послуг в сервісних центрах МВС на підставі Е-паспорта через застосунок "Дія". В майбутньому планується можливість отримання довідки про відсутність судимості за один день безкоштовно і в онлайн-режимі. А також буде впроваджена оплата вартості адміністративних послуг за допомогою QR-коду.

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Ще один важливий, за словами Монастирського, проєкт стосується громадського контролю за порушеннями ПДР.

"Будь-які громадські ініціативи не можуть обходитися без громадськості. Лише поєднання цих двох основ може привести до реального результату. Громадський контроль за порушеннями ПДР стане справжнім проривом у взаємодії громадян і поліції.

Зараз цей законопроєкт знаходиться в Парламенті і передбачає можливість громадянина фіксувати порушення ПДР іншими учасниками дорожнього руху, передавати ці записи в поліцію. Якщо ми говоримо про профілактику, то саме такі підходи можуть дати нам прорив в цій сфері", - наголосив очільник МВС.

Раніше в МВС розповіли про появу автомобілів-фантомів на дорогах України.

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