Українським АЗС встановили нову граничну ціну пального: якою повинна бути максимальна вартість бензину та дизеля

Зміни відбулися в бік подорожчання.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Зазначається, що йдеться про ціни на другу декаду червня, передає Enkorr.

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"На підставі розрахунків акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривень, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,85 гривень за літр", - йдеться в повідомленні.

Так, порівняно з початком місяця, коли середня вартість бензину і ДП була розрахована на рівні 24,92 грн/літр і 20,91 грн/л, на бензин вона виросла на 0,9 грн/л ( +3,6% ), на ДП - на 1,18 грн/л ( 5,6% ).

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,09 грн/л.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.

Раніше розповідалося про те, на що чекати водіям з цінами на пальне в червні.

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