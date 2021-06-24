Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Зміни відбулися в бік подорожчання.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначимо, що востаннє ці дані оновлювалися 14 червня. Тоді вони були на рівні 22,09 грн і 25,82 грн відповідно. Таким чином, середні ціни зросли на 14 коп. і 2 коп./літр відповідно.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 22,23 гривень, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,84 гривень за літр", - йдеться в повідомленні.

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Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,23 грн/л. Оприлюднення "Мінекономіки" середніх цін одного літра ДТ і бензину буде проводитися щомісяця - 3, 13 і 23 числа.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

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