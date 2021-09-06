Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Заправитися ними може стати дорожче.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

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Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л. Оприлюднення "Мінекономіки" середніх цін одного літра ДП і бензину проводитися щомісяця - 3, 13 і 23 числа.

Зазначимо, востаннє ці дані оновлювалися наприкінці серпня.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі 27 дол./т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензину і 73 коп./л (з ПДВ) - до ДП. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Раніше розповідалося про перспективи ринку пального восени.

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