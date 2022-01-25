Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Заправитися стане значно дорожче.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.

Зазначимо, востаннє ці дані оновлювалися в середині січня.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно вніс зміни до формули розрахунку середньої ціни. Зокрема, до неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі 27 дол./т або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензину і 73 коп./л (з ПДВ) - до ДП. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Читайте також:

В Україні суттєво зросла гуртова вартість бензину та дизеля: як це відобразиться на АЗС

У лютому ціна в Україні на бензин та дизель становитиме 40 грн/літр - експерт

Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне