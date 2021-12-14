Українським мережам АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Українським мережам АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

Заправитися неодмінно стане дешевше.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,78 гривні за літр, для дизельного пального - 23,13 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 10 коп./літр - для бензину та на 14 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,78 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,13 грн/л. Оприлюднення Міністерством економіки середніх цін одного літра ДП і бензину проводиться щомісяця - 3, 13 і 23 числа.

Зазначимо, востаннє ці дані оновлювалися на початку грудня.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно вніс зміни до формули розрахунку середньої ціни. Зокрема, до неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі 27 дол./т або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензину і 73 коп./л (з ПДВ) - до ДП. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).