Українським військовим дозволили не компенсовувати шкоду в разі ДТП

Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ), щоб підтримати наших захисників, ухвалило рішення про звільнення військовослужбовців та їхніх військових частин від компенсації збитків, заподіяних у ДТП.

Так, якщо з вини українських військових буде скоєно аварію і у них не буде чинного поліса ОСАЦВ, то виплату компенсації постраждалій стороні буде здійснено з фонду захисту МТСБУ (згідно з п.41.1.а Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів").

Про це йдеться на сторнці МТСБУ у Facebook.

Зазначається, що така норма діятиме на період воєнного стану та півроку після його закінчення. Окрім того, припиняється примусове стягнення коштів з військових частин або військовослужбовців ЗСУ по вже прийнятих судових рішеннях щодо стягнення компенсацій по регресних позивах.

"МТСБУ з початку війни робить все можливе для підтримки українських громадян та ЗСУ. Наші захисники, військовослужбовці ЗСУ, зараз сконцентровані на головному завданні – обороні країни, тож ніщо не повинно відволікати їх від неї, навіть страхування.

Компенсація всім постраждалим в разі настання ДТП, спричиненого військовослужбовцем ЗСУ, як завжди, буде здійснена з гарантійного фонду Бюро", - сказав генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Згідно Закону України "Про ОСЦПВ" (ст.38, пп.2.1), страховики та МТСБУ мають право на стягнення регресної виплати з винуватця ДТП у наступних випадках:

дорожньо-транспортна пригода спричинена власником, водієм транспортного засобу, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;

водій транспортного засобу заволодів ним за допомогою протиправних дій;

власник чи водій автомобілю керував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

МТСБУ також нагадує, що в період військового стану громадяни України мають дотримуватись вимог закону "Про ОСЦПВ" щодо обов’язкової наявності чинного полісу страхування цивільної відповідальності.