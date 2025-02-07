Українським водіям загрожує новий штраф: що вигадали у Верховній Раді

Водії можуть зіткнутися зі штрафними санкціями та втратою права кермування автомобілем.

В Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.

Відповідно до законопроєкту №9564, за порушення шумових норм водіям загрожують значні штрафи, які можуть досягати 34 000 гривень.

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано на необхідність запровадження штрафів через те, що окремі автомобілісти оснащують свої автівки обладнанням, яке призводять до різкого підвищення рівня шуму від двигуна.

Крім того, за новим законопроєктом, водіїв можуть не лише оштрафувати, але й позбавити прав на керування авто на термін від трьох до шести місяців. Водночас у документі зазначено, що в деяких випадках повторне порушення може обмежитися лише штрафом, без додаткових покарань.

Раніше повідомлялося, що водіям загрожують штрафи до 600 тисяч гривень. Більше про це читайте у новині.