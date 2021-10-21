Український виробник презентував унікальний автокран

Його можна використовувати в різних роботах.

В Україні почали розробляти унікальний автокран - КMZ 25-40 .

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що новий підйомник вантажопідйомністю в 25 тонн оснащений стрілою в 40 метрів. Кран призначений для виконання будівельних, навантажувально-розвантажувальних та кар’єрних робіт. Цей екземпляр нещодавно презентували на виставці в Києві.

specmachinery.com.ua

"Більше 10 років в Україні не випускали цей вид спецтехніки. Унікальні характеристики нового автокрана Київського машинобудівного заводу дозволяють використовувати цю техніку в особливо складних умовах висотності або за обмеження доступу до об’єкта переміщення, там, де використання інших автокранів стає неможливим", - зазначили в компанії виробника.

Так, шасі Sinotruk з колісною формулою 6X4 і з двигуном "Евро-5" дозволяють крану комфортно і швидко долати сотні кілометрів по дорогах загального користування.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, що український автовиробник представив потужний автокран на шасі МАЗ.

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