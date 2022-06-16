Українському спецпідрозділу передали на озброєння броньовані автомобілі

Український спецпідрозділ, який виконує бойові завдання разом із співробітниками Головного управління розвідки Міноборони, отримав на озброєння броньовані автомобілі Alvis 4.

Фото з бронемашинами, на які нанесено відповідну символіку та українські прапори, опублікував народний депутат Юрій Мисягін.

Відповідну інформацію він надав у своєму Telegram-канал.

Alvis 4 — броньований автомобіль, партія яких була досправлена ​​до України як військова допомога з Естонії. Транспорт розроблявся не тільки як бронетранспортер, а й машини, яка має захист від мін для проведення операцій у замінованих районах.

У нижній частині Alvis 4 встановлені спеціальні пластини, призначені для відбиття сильного вибуху снаряда. Сталева верхня частина корпусу може бути броньована практично відповідно до вимог, але найчастіше вона стійка до вогню зі стрілецької зброї та уламків боєприпасів.

Всі пасажири захищені куленепробивними вікнами, а в люку на даху за потреби може бути встановлений кулемет.

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