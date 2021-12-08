Україну заповнює автомобільний "мотлох": імпорт машин із пробігом зріс на 109%

Їхній вік перевищує 12 років.

До України продовжують активно завозити вживані автомобілі.

Як повідомляє "Автоцентр", у листопаді обсяг імпорту більш ніж удвічі зріс. Порівняно з тим самим періодом річної давності приріст становив 109%.

Для порівняння, якщо рік тому внутрішні перереєстрації, тобто продажі авто, які вже раніше були зареєстровані в Україні, становили 68 876 авто , а імпорт був на рівні 33 118 авто, то цього року ситуація кардинально змінилася. У листопаді цього року рівень внутрішніх перереєстрацій зріс до 87 074 авто , але імпорт його вже майже наздоганяє. У листопаді 2021 року цей показник становить 69 228 авто . Виходить, що чи не кожен другий, хто наважується купити уживаний автомобіль, вибирає пригін машини з-за кордону.

Щодо того, звідки везуть такі машини, то тут віддається перевага Європі.

В основному автомобілі, які привозять із Європи мають вік понад 12 років. А нерідко це машини, що розміняли третій десяток. Щомісяця на дорогах додається майже 70 тисяч автомобілів, переважна більшість з яких дуже близькі до капітального ремонту, а то й давно переступили цей поріг.

Усього за одинадцять місяців 2021 року до України "приїхало" лише трохи менше пів мільйона (496 253) виваних авто. А за останні два роки цей показник становив 914 026 авто.

До вашої уваги топ-5 вживаних авто, які найчастіше ввозять українці:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Skoda Octavia;

Renault Megane;

Ford Focus.

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