"Укрпошта" виставила на аукціон автомобільний мотлох: які екземпляри "підуть з молотка"

Найстарішим екземпляром буде транспортний засіб 1968 року випуску.

"Укрпошта" ухвалила рішення виставити на продаж низку старих та водночас істотно проіржавілих автомобілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор компанії - Ігор Смелянський.

Так, за його словами, на аукціон будуть виставлені понад 1 600 машин з усієї України. Щодо екземплярів, то "з молотка підуть": BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 років випуску, до унікальних моделей радянського автопрому: ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, де найстарішим буде "ЗІЛ-ММЗ 555" 1968 року випуску.

Смелянський наголосив на тому, що всі ці транспортні засоби оцінюються в 10,6 мільйона гривень.

Ось, власне, деякі екземпляри цього виду транспорту:

Укрпошта

Укрпошта

Укрпошта

Укрпошта

Гендиректор також додав те, що в 2016 році весь цей транспорт складав 30% від усього автопарку "Укрпошти" та ніколи не списувався.

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