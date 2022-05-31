"Укрзалізниця" запустила послугу перевезення автомобілів із Києва до Ужгорода та навпаки

Відтепер пасажири “Укрзалізниці” можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.
Послуга перевезення автомобілів за допомогою залізниці не втрачає своєї актуальності. Тому в "Укрзалізниці" ухвалили рішення про відкриття ще одного напряму.
Про це повідомила компанія у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, тепер можна відправити свою машину з Києва до Ужгорода та назад поїздом № 29/30 Київ – Ужгород. Замовити послугу можна у касах вокзалу. Вартість перевезення складає 1 400 гривень за 1 тонну ваги.
Наразі вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:
- Київ – Львів – Київ;
- Дніпро – Львів – Дніпро;
- Харків – Львів – Харків;
- Львів – Одеса – Львів.
За даними компанії, загалом за час війни вагонами-автомобілевозами УЗ уже перевезла 1 863 автомобілі.
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