"Укрзалізниця" запустила послугу перевезення автомобілів із Києва до Ужгорода та навпаки

"Укрзалізниця" запустила послугу перевезення автомобілів із Києва до Ужгорода та навпаки

Відтепер пасажири “Укрзалізниці” можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ – Ужгород.

Послуга перевезення автомобілів за допомогою залізниці не втрачає своєї актуальності. Тому в "Укрзалізниці" ухвалили рішення про відкриття ще одного напряму.

Про це повідомила компанія у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, тепер можна відправити свою машину з Києва до Ужгорода та назад поїздом № 29/30 Київ – Ужгород. Замовити послугу можна у касах вокзалу. Вартість перевезення складає 1 400 гривень за 1 тонну ваги.

Наразі вагони-автомобілевози курсують на маршрутах:

Київ – Львів – Київ;

Дніпро – Львів – Дніпро;

Харків – Львів – Харків;

Львів – Одеса – Львів.

За даними компанії, загалом за час війни вагонами-автомобілевозами УЗ уже перевезла 1 863 автомобілі.

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