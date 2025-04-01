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- Україна
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Уряд змінив ПДР для мотоциклів та мопедів
Водіям мотоциклів та мопедів дозволили рух смугою громадського транспорту.
Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими дозволив мотоциклам та мопедам їздити смугою для руху маршрутного транспорту.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — йдеться в повідомленні.
Він додав, що відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків:
5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів»;
5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».
Нагадаємо, що в Україні за рух смугою громадського транспорту передбачений штраф у 680 грн. Це порушення регламентується пунктом 17.1 ПДР.