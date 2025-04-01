Уряд змінив ПДР для мотоциклів та мопедів

Мотоцикл / © pixabay.com

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Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими дозволив мотоциклам та мопедам їздити смугою для руху маршрутного транспорту.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — йдеться в повідомленні.

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Він додав, що відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків:

5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів»;

5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

Нагадаємо, що в Україні за рух смугою громадського транспорту передбачений штраф у 680 грн. Це порушення регламентується пунктом 17.1 ПДР.