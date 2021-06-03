Уряд дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального: наскільки може піднятися ціна

Заправитися може стати істотно дорожче.

Кабмінет міністрів України на засіданні вніс зміни в розрахунки граничних цін на пальне.

Так, вартість бензину та дизеля може подорожчати на 66 коп./літр та на 73 коп./літр відповідно, передає Enkorr.

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Зокрема, своїм рішенням уряд вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, яка від 14 травня 2021 року була доповнена пунктом про встановлення граничних рівнів торговельної надбавки до середньої ціни пального. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Згідно з рішенням Кабміну, середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) буде визначатися Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також зовнішніх логістичних та інших витрат у розмірі 27 дол./т.

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