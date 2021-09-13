Усе ще можуть визнати незаконними: КСУ продовжить розгляд питання щодо камер автофіксації порушень ПДР

Усе ще можуть визнати незаконними: КСУ продовжить розгляд питання щодо камер автофіксації порушень ПДР

Засідання відбудеться 14 вересня.

Конституційний суд України на черговому засіданні може визнати незаконною роботу камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що 14 вересня запланований черговий розгляд справи, результатом якої може стати скасування автофіксації. Звісно, якщо Конституційний суд визнає її такою, що суперечить Основному закону України.

Так, КСУ розглядатиме питання за трьома конституційними скаргами громадян щодо конституційності положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення водіїв та/або власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

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КСУ перевірить положення статті 14-2 КУпАП на невідповідність Конституції України та основним принципам права. Це зроблять через те, що відповідальність за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридичний власник транспортного засобу, а не водій.

Нагадаємо, що раніше Велика палата Конституційного суду України змінила формат розгляду справ у разі порушення ПДР, зафіксовані в авторежимі.

Новини України: КСУ з'ясовував, чи законно встановлювати камери автофіксації на дорогах

Раніше розповідалося про те, що в Україні до кінця року запрацює 270 камер автофіксації порушень ПДР.

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