Усе завдяки одному сегменту: в Україні на понад 80% зріс обсяг автовиробництва

На таку ситуація вплинули легкові машини.

В Україні за підсумками листопада 2021 року серйозно збільшився обсяг автовиробництва.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 531 одиниця транспортних засобів. Зазначається, що порівняно з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні зменшився на 17%, а щодо попереднього місяця – збільшився на 82 відсотки.

На такий результат вплинула ситуація з випуску легкових автомобілів (455 екземплярів). Якщо стосовно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось більш ніж удвічі, то у порівнянні з листопадом 2020 року відбулось падіння на 16,5 відсотка.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво від серпня 2016 року) зріс до десяти екземплярів, на сім більше, ніж у жовтні поточного року та на одну машину більше результату листопада минулого року.

Виробники автобусів в минулому місяці виготовили 66 машин, це майже на чверть менше, ніж у жовтні, і на 21% менше торішнього показника. Усього за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 7 533 одиниці автотранспортних засобів або на 70% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Легкових автомобілів – 6 792 (+81%); комерційних – 37 (-18%); автобусів – 704 (+12%).

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