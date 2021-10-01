В ОАЕ тепер можна їздити на авто з українськими водійськими правами

В ОАЕ тепер можна їздити на авто з українськими водійськими правами

Там не треба буде мати міжнародне посвідчення і додатково здавати іспити.

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Тепер кожен українець, який переїжджає до Еміратів, зможе конвертувати свої водійські права на їхній відповідник за спрощеною процедурою – не треба буде повторно складати іспити. Таке спрощення стосується лише категорій "А" та "В".

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Також громадяни України, які тимчасово перебувають в ОАЕ, можуть керувати автомобілем, якщо мають із собою національне посвідчення водію. Міжнародні права можна не отримувати.

Зазначається, що аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.

"Міжнародний договір став результатом майже трирічної злагодженої роботи фахівців МВС, МЗС та Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах", - підкреслили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що українським автомобілістам розповіли про нюанси та обмеження щодо водійського посвідчення за кордоном.

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