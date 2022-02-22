В Україні анонсований старт продажу Toyota RAV4 у незвичайній версії: яка вартість

Модель пропонується в ще п'яти комплектаціях.

На український ринок вийшов популярний позашляховик Toyota RAV4 у спецверсії Adventure .

Про це повідомляє Auto24.

Зазначається, що окрім "позашляхової" версії Adventure ця модель буде презентована ще в п'яти комплектаціях - Live, Active, Lounge, Style і Premium.

Усі автомобілі отримали оновлення екстер’єру: нова передня оптика, світлодіодні протитуманні фари; та інтер’єру, зокрема LED-підсвічування у салоні й розетки USB (Type-C) 3А для зарядки смартфонів та інших пристроїв (замість Type-A 2,1A).

Toyota RAV4 у спецверсії Adventure має виразний вигляд завдяки особливому дизайну передньої частини. Нова повністю чорна решітка радіатора створює яскравіший візуальний ефект. Логотип Toyota зміщений трохи вниз. Дизайн автомобіля став виразнішим завдяки переднім протитуманним фарам у новій чорній окантовці та світло-сріблястій захисній накладці переднього бампера. Ефект також посилюється за рахунок ширших колісних арок і нових 19-дюймових легкосплавних дисків із матовим сірим оздобленням. Ззаду встановлено сріблясту захисну накладку.

RAV4 Adventure також буде доступний в унікальному двоколірному забарвленні — поєднанні кузова кольору хакі та сірому даху (разом з передніми стійками та заднім спойлером).

Комплектація RAV4 Adventure оснащена гібридною електричною силовою установкою Toyota четвертого покоління з інтелектуальним повним приводом, що забезпечується додатковим компактним електродвигуном на задній осі. Ефективна і потужна гібридна трансмісія поєднує електродвигуни та 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий агрегат, що характеризується одним із найвищих у світі тепловим ККД для серійного двигуна потужністю 222 к.с.

Також усі комплектації Toyota RAV4 2022 року (окрім Live) отримали ілюмінацію кнопок керування склопідйомниками. У комплектаціях Active і Lounge присутні й передні сенсори паркування. Модель у комплектації Lounge отримала нові 18-дюймові диски і пристрій для бездротової зарядки смартфонів. Окрім того, Toyota RAV4 Lounge буде доступний ще і з переднім приводом для 2,0-літрового двигуна. Комплектації Style і Premium отримали новий дизайн фар головного світла і 19-дюймові диски. Для комплектації Premium також доступне електрорегулювання переднього пасажирського сидіння, зокрема за висотою.

Усі комплектації Toyota RAV4 мають оновлений зовнішній вигляд. Вартість автомобіля – від 744 290 грн.