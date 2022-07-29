В Україні АЗС зменшили ціни на автогаз: яка тепер його вартість

Майже всі мережі протягом тижня, від 22 до 29 липня, змінили ціни на блакитне пальне в бік зменшення.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 1,17 грн/л – до 29,22 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,55 грн/л і 1,36 грн/л, до 29,20 і 29,73 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 2,53 грн/л, до 29,08 грн/л , на станціях «Авіас» та інших — на 1,55 грн/л, до 28,55 грн/л .

Крім того, на 0,3-2,2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.