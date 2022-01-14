В Україні АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

В Україні АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Блакитне пальне нарешті почало дешевшати.

Низка українських мереж АЗС скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що від початку 2022 року ціни на блакитне пальне зменшилися, від 10 до 30 коп./літр.

Так, вартість зрідженого газу в найбільшій консолідованій мережі групи "Приват" у середньому знизилася на 6-7 коп./л. Тепер літр цього пального там коштує 18,30-18,32 грн.

На АЗС Chipo та "Укргазвидобування" автогаз подешевшав на 31 і 21 коп./л, до 18,64 грн/л та 18,99 грн/л відповідно. Автогаз для авто на станціях SOCAR упав в ціні на 30 коп./л – 19,68 грн/л.

Мережі Нефтек, Motto, Фактор, Prime, Marshal, БРСМ та інші, знизили ціни на 10-21 коп./л.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

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