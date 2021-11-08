В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: що це за моделі та хто має на них право

В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: що це за моделі та хто має на них право

У переліку п'ять машин.

Міністерство юстиції України разом із Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно роздають вживані транспортні засоби.

Про це йдеться на офіційному сайті СЕТАМ.

Зазначається, що одразу п'ять машин із пробігом можуть отримати нових господарів.

Так, у переліку присутні наступні моделі авто:

КАМАЗ 1986 року випуску;

1986 року випуску; BMW 320 1998 року випуску;

1998 року випуску; Dodge Status 1998 року випуску;

1998 року випуску; Audi A6 1995 року випуску;

1995 року випуску; Mercedes-Benz C180 1988 року випуску.

Заявки для отримання цих машин можна подати до 27 та 28 листопада для усіх моделей, окрім BMW. На "німця" заявка приймається до 2 грудня.

Хто саме може отримати ці автомобілі:

органи державної влади;

заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

установи виконання покарань;

слідчі ізолятори;

військові формування;

на благодійні цілі;

для переробки, знищення (утилізації) такого майна.

Раніше розповідалося про те, що "Ощадбанк" виставив на продаж вживані автомобілі.

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