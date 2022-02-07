В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: що за моделі та хто має на них право

В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: що за моделі та хто має на них право

Одразу 27 машин можуть знайти нових власників.

Міністерство юстиції України разом із Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно роздають транспортні засоби з пробігом.

Про це йдеться на сторінці OpenMarket (СЕТАМ) у Facebook.

Так, одразу 27 вживаних автомобілів можуть знайти нового господаря.

Отже, під роздачу потрапили наступні автомобілі: Opel Zafira 2001 року випуску, Opel Frontera 1998 року, Volkswagen Golf 1999 і 2000 років випуску, Audi A4 1999 і 2002 року, Volkswagen Passat 1995 року випуску, Volvo S60 2002 Grand Voyager 2001 року випуску, Opel Astra 2004 року випуску, BMW 320D 1999 року, Daewoo Nubira 1999 року випуску, Citroen C5 2005 року, Volkswagen Bora 1999 року, Ford Focus 2000 і 2001 року, Renault8o 2 , BMW 320 CDI 1991 року, Ford Galaxy 2006 року випуску та інші.

Автомобілі перебувають у різному технічному стані (деякі з них не на ходу). Більшість має іноземну реєстрацію і щоб їх можна було експлуатувати на дорогах України, необхідно буде пройти процедуру розмитнення. Заявки на участь у торгах приймаються до 24 лютого цього року. У бланку треба зазначити, чому саме ви повинні отримати той чи інший транспортний засіб.

Отримати ці машини з пробігом зможуть лише певні категорії осіб. Так, право на володіння цими транспортними засобами надається військовим формуванням, благодійним організаціям, будинкам сімейного типу, дитячим будинкам, закладам охорони здоров’я та іншим. Повний перелік дозволених аплікантів знаходиться ТУТ.

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