В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: які це моделі та хто може їх отримати

В Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі: які це моделі та хто може їх отримати

"Найсвіжіший" екземпляр 2003 року випуску.

Міністерство юстиції України разом із Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно роздають чотири транспортні засоби.

Про це йдеться на офіційному сайті СЕТАМ.

Зазначається, що безоплатно віддають конфісковані машини. На цей раз в руки нужденним передадуть чотири машини. У їхньому числі BMW 316 1998 року BMW 318 1996 року Renault Megane 2000 року і Mitsubishi Galant 2003 року. Автомобілі в різному технічному стані.

Так, претендувати на безкоштовні транспортні засоби можуть не всі бажаючі. За словами генерального директора майданчики "СЕТАМ", в основному такі машини передають військовим частинам, інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, органам держуправління, а також у в'язниці та слідчі ізолятори.

Заявки на участь приймаються на офіційному сайті організації до 7 листопада 2021 року. У ній потрібно вказати, чому саме ви повинні отримати транспортний засіб.

Раніше розповідалося про те, що "Ощадбанк" виставив на продаж вживані автомобілі.

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