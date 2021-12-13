В Україні безкоштовно віддають вживані легкові автомобілі

Отримати їх можуть певні категорії.

Міністерство юстиції України разом із Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно роздають сім транспортних засобів.

Про це йдеться на сторінці OpenMarket (СЕТАМ) у Facebook.

Так, у списку майна на безоплатне передавання такі легкові автомобілі: Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 р.в.), Alfa Romeo 147 (2003 р.в.), Skoda Octavia (2000 р.в.), FIAT Multipa (2000 р.в.), OPEL Zafira-a (2003 р.в.) та BMW 528 (1997 р.в.).

Зазначається, що отримати ці машини з пробігом зможуть лише певні категорії осіб. Так, право на володіння цими транспортними засобами надається військовим формуванням, благодійним організаціям, будинкам сімейного типу, дитячим будинкам, закладам охорони здоров’я та іншим. Повний перелік дозволених аплікантів знаходиться ТУТ.

Заявку на отримання цих авто потрібно буде подати до 29 грудня та до 10 січня, залежно від певного транспортного засобу. Для отримання нереалізованого конфіскованого майна безоплатно потрібно обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.

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