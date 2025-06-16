В Україні чоловіків почали позбавляти водійських прав за порушення правил військового обліку

Водійське посвідчення / © УНІАН

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В Україні станом на 16 червня вже дев'ять водіїв втратили право керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Майже усі рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Про це пише Opendatabot.

Загалом, від початку 2025 року суди розглянули щонайменше 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення правил військового обліку.

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Перше таке рішення суд ухвалив у січні 2025 року, задовольнивши позов ТЦК. Після цього кількість подібних рішень значно зросла. Обмеження у праві керування діє доти, доки водій не виконає вимоги ТЦК або ж цю вимогу не буде відкликано.

Окрім першого, всі рішення про позбавлення прав ухвалив саме Новоград-Волинський міськрайонний суд.

Нагадаємо, відповідно до оновленого Кодексу адміністративного судочинства (стаття 283-2), якщо громадянин України не виконує вимоги ТЦК у встановлені законом про мобілізацію строки, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може звернутися до суду. Мета такого звернення – тимчасове обмеження особи у праві керувати транспортним засобом на період мобілізації.

Крім того, Верховна Рада України готується розглянути зміни до Закону «Про дорожній рух». Вони передбачені урядовим законопроєктом 8082 та стосуються нового порядку припинення права на керування автомобілем. Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури вже рекомендував ухвалити цей законопроєкт у першому читанні, врахувавши нові поправки.

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У доопрацьованій версії законопроєкту зазначено, що у разі позбавлення або тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами, водійське посвідчення буде вилучатися Національною поліцією або ж особа повинна буде здати його до територіального органу Міністерства внутрішніх справ (МВС).