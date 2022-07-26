В Україні деякі АЗС зменшили ціни на автогаз: скільки тепер ним коштує заправитися

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 15 коп./л – до 29,94 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях AMIC автогаз здешевшав на 0,25 грн/л, до 29,74 грн/л . У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л , на станціях Chipo — на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л .

На 0,30 грн/л знизили ціну мережі "Автотранс" і BVS, до 29,48 й 29,49 грн/л відповідно. У мережах UPG, БРСМ-Нафта, Rodnik, Mango і VostokGaz автогаз здешевшав 5-65 коп./л .

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара. Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.